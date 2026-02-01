Basket

PAVIA – Nella 3′ di ritorno del campionato di basket maschile serie B Interregionale,batosta domenicale per la Robur Saronno al Palaravizza di Pavia, in una gara sostanzialnente a senso unico; saronnesi sconfitti, che restano al penultimo posto della classifica in piena zona playout.

Anche sul parquet dei pavesi, una delle squadre che ambiscono in alto, i biancazzurri sono rornati ad evidenziare tutti i propri limiti. Dopo il “solito” avvio incoraggiante, appena gli avversari hanno ingranato non c’è stata più storia. Si va al riposo sul 52-46 e dopo il riposo la musica non cambia, anzi Pavia prendere ulteriormente ed ampliamente il largo in attesa della sirena finale che è quasi una “liberazione” per i pochi tifosi saronnesi in tribuna. Nel Pavia sugli scudi l’esperto Tomasini, ma pure Bogunovic e Wiltshire. Risultato conclusivo: 99-75.

Un Saronno che deve iniziare seriamente a pensare ai playout, e con questo roster è difficile pensare, al momento, ad un possibile esito positivo.

(foto: una fase di gioco a Pavia domenica)

