SARONNO – Per la Robur Saronno, penultima e sempre più inguaiata in classifica, il turno domenicale propone un avversario sulla carta impossibile ovvero un Pavia che punta in alto e non vorrà perdere l’occasione di centrare i due punti. In attesa di rinforzi in casa roburina (qualcuno sarebbe in arrivo), la sfida coi pavesi appare ardua, pur considerando che la formazione della bassa Lombardia sarà priva di due elementi importanti come Ciocca ed Hidalgo. Si gioca alle 18 per la 3′ giornata di ritorno del campionato maschile di basket serie B Interregionale, al Palaravizza di via Treves a Pavia.

Arbitri Lorenzo Orlandi di Broni e Matteo Diemmi di Parma. Biglietto di ingresso a 10 euro, birre e salamelle, dj set: per chi vorrà esserci sarà anche un momento di festa e socialità, non solo di sport.

Ieri disputate Derthona-Oleggio Magic 96-75, 7 Laghi Gazzada-Social Osa Milano 77-66, Orobica Bergamo-Sansabasket Cremona 78-59,

Sangiorgese 28 punti, Mazzoleni Pizzighettone 24, Social Osa Milano e Oleggio Magic 22, Pavia 20, Gallarate 18, Nervianese e Campus Varese 16, Orobica Bergamo e Bocconi Milano 14, 7 Laghi Gazzada 12, Marnatese 10, Derthona e Robur Saronno 8, Sansabasket 6.

