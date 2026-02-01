Comasco

BREGNANO – Bilancio positivo per la 17′ Cinq Pass par Bregnan e per la 1′ Marcia della pace di Bregnano, svoltesi domenica 25 gennaio. Le due iniziative hanno registrato una partecipazione significativa nonostante le condizioni meteo sfavorevoli, confermando il forte coinvolgimento della comunità. Alla Cinq Pass par Bregnan hanno preso parte 753 iscritti, impegnati sui percorsi di 6, 12 e 20 chilometri, con la presenza di numerosi gruppi podistici. Il gruppo più numeroso è stato il Gap Lazzate, con 40 partecipanti, al quale l’amministrazione comunale ha consegnato una targa di riconoscimento.

La manifestazione, ormai storica per Bregnano, ha ribadito anche il rapporto di amicizia e collaborazione con il Gruppo Camminatori Sant’Anna, guidato da Giuseppe Colantonio, figura di rilievo nel panorama sportivo nazionale e internazionale. All’evento hanno partecipato la sindaca Elena Daddi, il vicesindaco Alessandro Belcore, assessori e consiglieri comunali di maggioranza, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Genitori, della Pro loco e di Avis Bregnano.

Nel corso della mattinata si è svolta anche la Marcia della pace, lungo un percorso cittadino simbolico. L’iniziativa è stata introdotta da un intervento del consigliere comunale Walter Monti, che ha ricordato la figura di Aldo Capitini, richiamando i valori di pace, memoria e impegno civile, particolarmente significativi nel mese di gennaio e in prossimità della Giornata della memoria.

Un appuntamento che ha saputo unire sport, partecipazione e valori condivisi, rafforzando il senso di comunità.

