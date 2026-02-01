Calcio

SARONNO – Si è conclusa nel pomeriggio di questa prima domenica di febbraio la diciannovesima giornata di campionato del girone R della seconda categoria di Legnano che ha visto impegnate diverse squadre locali, tra queste Amor Sportiva e Dal Pozzo, entrambe reduci da fondamentali vittorie rispettivamente contro Virtus Cantalupo per 2-1 e Oratorio Passirana per 1-2. Ko, invece, per la Pro Juventute che, in una partita ricca di emozioni e goal, non riesce ad avere la meglio sulla Pro Novate che supera gli avversari per 3-2 condannando, momentaneamente, la squadra di Uboldo alla zona play-out.

Anche la Gerenzanese torna a casa oggi da una sconfitta visto il 2-0 rimediato nel match valido per la diciannovesima giornata del girone B della prima categoria lombarda nel centro sportivo di Mighinzano contro i padroni di casa della Besana Fortitudo. Risultato positivo, invece, per il Cistellum che stravince calando il poker sul San Marco grazie al quale può proseguire l’inseguimento alla capolista Città di Samarate distante, al momento, due lunghezze.

(foto da archivio)