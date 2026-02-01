Sport

COGLIATE – La Cogliatese accoglie sul proprio campo il Varedo, per uno scontro diretto nelle zone di centro classifica.

La prima mezz’ora per i biancoazzurri è, dal punto di vista delle occasioni, incoraggiante. Il Varedo fatica a rendersi pericolosa mentre i padroni di casa vanno vicini alla rete prima con Donghi che tira alto da ottimo posizione, poi con Cimnaghi che dribbla sulla fascia e conclude bene trovando l’intervento di Gioso in corner e infine con Del Bianco che in girata su un calcio d’angolo sfiora i legni della porta. A colpire, peró, è proprio il Varedo a cinque minuti dall’intervallo, Marcarini pennella una punizione imprendibile che si infila sotto l’incrocio, 0-1. Prima del tè caldo c’è un’altra enorme chance per Cimnaghi che dopo aver scambiato bene con Ferrario spara dal centro dell’area accarezzando il sette.

Nella ripresa cala la qualità di gioco dei biancoazzurri che non riescono più a creare pericoli, i gialloblu invece difendono con ordine e raddoppiano in contropiede, su un lancio lungo Marcarini è perfetto a prendere posizione, ruotare attorno alla marcatura e bucare Sanfilippo con un missile mancino, 0-2. L’ingresso di Pascale riarma le manovre offensive della Cogliatese che negli ultimi dieci minuti va all’arrembaggio trovando delle clamorose palle gol. Un paio proprio per Pascale che prima fa la barba al palo e poi trova un intervento miracoloso di Gioso, l’ultima e più grande occasione è su una bomba terrificante di Banfi che fa tremare la traversa dal limite dell’area. Triplice fischio, vince il Varedo per 2-0.

Risultato chiaramente insufficiente per la Cogliatese, prestazione troppo altalenante con fiammate e momenti di forcing intervallati da fasi di confusione ed errori tecnici grossolani. La squadra di Biemmi scivola così in zona playout, serve subito una sterzata, a partire dall’incontro di domenica prossima contro l’Albiatese che precede in classifica proprio i biancoazzurri.

Cogliatese – Varedo : 0-2

COGLIATESE : Sanfilippo, Cappelletti, Rose, Muraca, Pastore, Del Bianco, Donghi, Quaggelle, Banfi, Cimnaghi, Ferrario. A disposizione : Ortolan, Alberio, Avella, Borghi, Capici, Corona, Pascale, Romano. All. Biemmi

VAREDO : Gioso, Bozzi, Amoroso, Maccherone, Andolina, Cacciatore, Bernaschina, Marcarini, Tessari, Gregorutti, Dell’Orto. A disposizione : Panella, Cantatore, Alberti, Martin, Mazza, Nigretti, Gaudenzio, Rigamonti, Aboulhouda. All. Franzoni

Marcatori : 40pt Marcarini, 22st Marcarini.