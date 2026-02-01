Calcio 3′ cat. A, l’Equipe Garibaldi Saronno torna alla vittoria: messa ko la Virtus Cornaredo
1 Febbraio 2026
SARONNO – Dopo la sconfitta della scorsa giornata rimediata in casa dello Speranze Primule, l’Equipe Garibaldi è tornata in campo nel pomeriggio di questa prima domenica di febbraio per disputare la diciassettesima giornata di campionato del girone A di Legnano della terza categoria contro la Virtus Cornaredo.
La seconda squadra del Fbc Saronno mette in mostra una prestazione positiva grazie alla quale porta a casa una vittoria per 2-1 sugli avversari, complici le reti dei saronnesi Scatigna e Castaldo che rendono invano il goal degli ospiti messo a segno da Auriemma. Con questa vittoria l’Equipe Garibaldi conquista tre punti importanti con i quali sorpassa proprio gli avversari odierni e conferma momentaneamente la zona play-off.
