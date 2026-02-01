Calcio

SARONNO – Si è concluso, nel primo pomeriggio di oggi 1 febbraio, un fine settimana non particolarmente felice per le squadre locali del girone C di Promozione Lombardia che ha visto impegnate, tra le tante, Universal Solaro, Sc United e Ceriano Laghetto.

In casa del Gavirate, la squadra di Cesate subisce un netto 2-0 che fa allontanare la zona play-off, distante momentaneamente un punto. Reduce da una sconfitta è anche l’Universal Solaro che, anch’essa in trasferta, perde lo scontro con l’Accademia Calcio Vittuone che supera di misura gli avversari per 2-1. A trovare un punto ci pensa, invece, il Ceriano Laghetto che pareggia con il Morazzone.

(foto da archivio)