Città

SARONNO – Una cena solidale in oratorio, per raccogliere fondi a sostegno della Saronno Point odv: si tratta dell’iniziativa che si terrà venerdì 27 febbraio all’Oratorio Regina Pacis di via Roma, alle 20,30.

La serata prevede una cena completa curata dallo chef Mario insieme al suo staff. Il menù comprende un antipasto a base di luganega affogata alle erbe di montagna con crostino al vino bianco, seguito da un brasato alle verdure in vino chiaretto accompagnato da polenta nostrana della valle Camuna. A chiudere la cena un panetto salato vestito di cioccolato bianco e riduzione di Barberachinato e spolvero di cacao amaro, affiancato da un amaro alle erbe alpine. Sono incluse acqua, vino e caffè.

Il costo della partecipazione è di 30 euro a persona. I posti disponibili sono 60. Le prenotazioni sono aperte dal 5 febbraio e si effettuano al Punto Immagine di via San Giuseppe 41, nei giorni di giovedì e sabato dalle 15 alle 18, con versamento di un acconto di 15 euro, condizione necessaria per la conferma.

Il ricavato della serata sarà interamente destinato al servizio di accompagnamento gratuito dei malati oncologici verso i luoghi di cura, attività che l’associazione svolge da tempo a supporto delle famiglie del territorio. Per informazioni è disponibile il numero 338 637 4481.

(foto archivio)

