Cronaca

ORIGGIO – Cinque giovani coinvolti, tutti trasportati in ospedale in codice verde, nell’incidente stradale avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte in via per Saronno.

Lo schianto si è verificato alle 00.01 quando un’auto, per cause in fase di accertamento, è finita contro un ostacolo lungo la carreggiata. A bordo del veicolo c’erano cinque persone: due 19enni, un ragazzo e una ragazza, un 21enne, un 22enne e un 23enne.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un’ambulanza della Croce rossa italiana di Saronno. Tutti i coinvolti sono stati valutati dal personale sanitario e le loro condizioni sono state classificate con codice verde.

Uno dei feriti è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, dove l’arrivo è stato registrato alle 01.05.

A occuparsi dei rilievi e della gestione della viabilità sono stati i carabinieri della compagnia di Saronno. Presenti anche i vigili del fuoco del comando di Varese per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente. Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

(foto archivio)

