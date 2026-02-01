Groane

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla nota di Progetto Solaro.

“L’istanza ha richiesto un approfondimento articolato, in considerazione della destinazione attuale degli spazi oggetto della richiesta, attualmente utilizzati dalla Protezione Civile per attività operative e di supporto al territorio, dall’Associazione di Controllo del Vicinato e dall’Asst Rhodense. Tali utilizzi hanno reso necessarie valutazioni preventive, soprattutto in mancanza di un progetto concreto e dettagliato da parte dell’associazione che non ha chiarito né come né quando utilizzerebbe gli spazi. La richiesta resta all’attenzione dell’Amministrazione Comunale per gli opportuni approfondimenti, sarà cura dell’Ente fornire un riscontro formale nelle prossime settimane”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti