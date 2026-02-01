Cronaca

CESATE – Proseguono i controlli contro lo spaccio nel Parco delle Groane. Nel fine settimana i carabinieri della stazione di Cesate hanno arrestato due uomini sorpresi mentre spacciavano all’interno dell’area verde, in territorio cesatese. L’intervento, condotto dai militari guidati dal maresciallo Antonio Mazzotta, ha portato anche al rinvenimento di armi nascoste tra la vegetazione: un machete di 49 centimetri e un coltello di 31 centimetri. Durante l’operazione sono state inoltre sequestrate dosi di cocaina e hashish, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

I due fermati sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi e successivamente trasferiti nel carcere di San Vittore. L’operazione si inserisce nel più ampio impegno di contrasto allo spaccio nelle aree boschive del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la tutela dei frequentatori del parco, dove i problemi dello spaccio sono al centro dell’attualità.

(foto Comune Cesate: carabinieri al Parco Groane)

