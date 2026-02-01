Saronnese

GERENZANO – Nel corso del Consiglio comunale di Gerenzano del 27 gennaio sono stati affrontati temi centrali per l’operatività dell’ente, in una fase storica particolarmente complessa per i Comuni, sempre più colpiti da tagli agli enti locali e da una gestione centralizzata distante dai bisogni reali dei territori e delle comunità. A margine della seduta, la consigliera comunale Lisa Molteni ha sottolineato come quanto avvenuto rappresenti una dimostrazione concreta del fatto che minoranza e maggioranza possono e devono collaborare per il bene comune, quando l’obiettivo è dare risposte concrete ai cittadini.

“Grazie a una collaborazione continua e proficua con la maggioranza – della quale non faccio parte – è stato possibile individuare una soluzione condivisa per coprire una criticità importante che da troppo tempo penalizzava l’operatività dell’ufficio tecnico comunale. Quando c’è responsabilità istituzionale, le appartenenze politiche passano in secondo piano”, ha dichiarato Molteni.

La consigliera ha evidenziato come l’ufficio tecnico rappresenti uno dei comparti più strategici di un Comune, perché da esso dipendono lavori pubblici, manutenzioni, sicurezza e programmazione. “Mettere questo settore nelle condizioni di funzionare significa permettere all’intero Comune di lavorare meglio e rispondere ai bisogni della comunità”, ha aggiunto.

Nel suo intervento, Molteni ha espresso una critica politica netta nei confronti della Lega di Gerenzano, accusata di continuare a diffondere informazioni scorrette e di sottrarsi al confronto istituzionale: “È troppo comodo non partecipare ai Consigli comunali e poi limitarsi ad attacchi personali e polemiche sterili. Gli insulti rivolti alla mia persona non fanno che confermare un atteggiamento già noto”.

La consigliera ha inoltre voluto fare chiarezza su alcune ricostruzioni ritenute strumentali:”Oggi, nello statuto di Partito Primord, che rappresenta una costola dello statuto di Grande Nord, non compare il nome di Paolo Grimoldi, nonostante Paolo Grimoldi, insieme a Dario Galli, venga oggi proposto come riferimento politico per la nostra regione”.

“Fa sorridere – e lascia francamente perplessi – che proprio Grimoldi e Galli oggi facciano politica contro il reddito di cittadinanza come se fosse un’invenzione di altri, dimenticando che furono proprio loro a votare a favore di quella misura quando erano al governo”, ha proseguito Molteni.

“La memoria selettiva non è coerenza politica. La coerenza è ricordarsi delle scelte fatte, assumersele e non riscrivere la storia a seconda della convenienza del momento. Se questo significa essere scomodi, allora quell’allontanamento è una medaglia al valore della coerenza, non una colpa, e mi pare che la stessa linea di memoria corta ce l’abbiano anche i leghisti di Gerenzano”, ha concluso la consigliera comunale Lisa Molteni.

