SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 31 gennaio, si segnalano i disagi causati dai cattivi odori a Saronno sud, un incidente alla rotonda di Lomazzo e l’apertura in città dell’Olympic Fringe Festival. Spazio anche alla cronaca con l’emergenza spaccio nei boschi e un nuovo incarico alla guida del teatro cittadino.

Torna l’allarme a Saronno sud per un odore acre che ha reso l’aria irrespirabile. Le segnalazioni sono arrivate anche da Caronno, mentre Arpa e vigili del fuoco sono intervenuti per cercare l’origine del fenomeno.

A Lomazzo un’auto si è impennata su una rotonda finendo ribaltata: il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità.

Ha preso il via con una colorata parata per le vie del centro l’Olympic Fringe Festival, iniziativa culturale e sportiva che animerà Saronno nei prossimi giorni con eventi, performance e attività per tutte le età.

I sindaci delle Groane tornano a chiedere l’intervento dei reparti speciali per contrastare lo spaccio nei boschi.

Marco Luchetti è stato nominato nuovo presidente del teatro Pasta, mentre la vicepresidenza va a Riva.

