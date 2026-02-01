Comasco

LOMAZZO – Disagi alla viabilità nel tardo pomeriggio di oggi a causa di una fuga di gas da una conduttura sotterranea. Per motivi di sicurezza è stata interdetta la circolazione in via Pitagora, nel tratto compreso tra i civici 1 e 9. L’intervento è scattato dopo le 17, a seguito di una segnalazione dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i tecnici della gestione della rete del gas, che hanno avviato le operazioni di individuazione e riparazione della perdita.

Secondo quanto comunicato dal Comune, al termine dei lavori la strada verrà riaperta, ma con restringimento della carreggiata. L’amministrazione comunale è presente sul posto per seguire l’evolversi della situazione e verificare lo stato degli interventi.

Seguiranno aggiornamenti una volta conclusa la messa in sicurezza.

(foto: interventi in corso a Lomazzo)

01022026