Città

SARONNO – Due nuovi ingressi rafforzano l’equipe di Ortopedia e Traumatologia del presidio di Saronno. Ahmad Gad e Matteo Magni, concluso il percorso di specializzazione, entrano ufficialmente a far parte del team guidato da Salvadori del Prato.

I due medici arrivano al termine di un percorso formativo che li ha visti crescere sul piano professionale, dimostrando competenza clinica, continuità e impegno nel lavoro quotidiano. Un contributo che rappresenta un valore aggiunto per l’equipe e che incide sulla qualità dell’assistenza garantita ai pazienti.

L’ingresso di Ahmad Gad e Matteo Magni segna un passaggio significativo per il reparto, impegnato a rispondere a una domanda costante di cure ortopediche e traumatologiche sul territorio. Un rafforzamento che punta a migliorare l’organizzazione del servizio e la presa in carico dei pazienti, sia per l’attività programmata sia per le urgenze.

