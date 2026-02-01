Calcio

SARONNO – Dopo i molti anticipi di sabato, si completa oggi la giornata del calcio locale, con gare alle 14.30.

In serie D, 5′ giornata di ritorno, la Varesina riceve il Valle Valle, arbitro Marco Ventrone di Roma, assistenti Riccardo Zerbini di Rovigo ed Emanuele Toniutto di Como.

In Eccellenza, 4′ di ritorno, restano da giocare Sestese-Lentatese, Vis Nova Giussano-Mariano e Arcellasco-Magenta.

Risultati

Anticipi 21′ giornata (sabato): Fbc Saronno-Ardor Lazzate 2-0, Altabrianza-Solbiatese 1-1, Arconatese-Besnatese 3-1, Sedriano-Vigevano 0-1, Vergiatese-Rhodense 0-1, Caronnese-Legnano 1-1. Domenica alle 14.30: Sestese-Lentatese e Vis Nova Giussano-Mariano, alle 15.30: Arcellasco-Magenta.

Classifica

Arconatese 50 punti, Solbiatese 37, Legnano 36, Caronnese 35, Vergiatese 33, Fbc Saronno 32, Rhodense e Magenta 30, Lentatese 28, Besnatese 27, Vis Nova Giussano, Sedriano e Mariano 23, Sestese e Altabrianza 20, Arcellasco 19, Vigevano 18, Ardor Lazzate 17.

In Promozione, 4′ di ritorno, nel girone B Rovagnate-Rovellasca 1910 con arbitro Alessandro Campisi di Milano (Riccardo Meneghel di Gallarate e Alessandro Scarola di Gallarate). nel girone C Accademia Vittuone-Universal Solaro con arbitro Edoardo Barbaro di Abbiategrasso (Adam El Kader di Milano e Stefano Semplici di Abbiategrasso), Aurora-Vighignolo con arbitro Leonardo Corbo di Gallarate (Jon Alia di Milano e Tiziana Frasson di Busto Arsizio), Gavirate-Sc United con arbitro Manuel Bici di Gallarate (Van Tuan Calini di Legnano e Marco Galmarini di Gallarate), e Morazzone-Ceriano Laghetto con arbitro Marco Fiorini di Bergamo (Saverio Lavenuta di Varese e Giuseppe Simeone di Busto Arsizio).

In Prima categoria, 4′ di ritorno, nel girone a Tradate Abbiate-Itala con arbitro Lorenzo Maria Polidoro di Milano, nel girone B Besana-Gerenzanese con arbitro Oualid El Kassabi di Saronno.

In Seconda categoria, 4′ di ritorno, Amor sportiva-Virtus Cantalupo con arbitro Robert Avalos di Legnano, Oratorio Passirana-Dal Pozzo con arbitro Alessandro Laudicina di Legnano e Pro Juventute-Mazzo 80 con arbitro Alessandro Bianchi di Legnano. Nel girone brianzolo Cogliatese-Varedo con arbitro Stefano Gramegna di Monza e Palazzolo Milanese-Cgds Misinto con arbitro Gennaro Merenda di Monza.

In Terza categoria Airoldi Origgio-Terrazzano con arbitro Matteo Minniti di Legnano e E uipe Garibaldi-Virtus Cornaredo con arbitro Fabrizio Giorgi di Legnano.

(foto Andrea Elli: una fase di Fbc Saronno-Ardor Lazzate di ieri)

