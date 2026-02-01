Politica

SARONNO – Domenica 1 febbraio, dalle 9:30 alle 12:30, la Lega Lombarda sarà presente a in piazza Avis, con un gazebo informativo per ribadire con chiarezza la propria posizione sul tema della sicurezza urbana, oggi sempre più centrale per la vita quotidiana dei cittadini.

L’iniziativa nasce dalla necessità di riportare l’attenzione su un dato evidente: la sicurezza si costruisce con prevenzione, presenza costante sul territorio, controlli assidui e collaborazione tra istituzioni, non con politiche di facciata o con un’azione concentrata prevalentemente sulle sanzioni agli automobilisti, a discapito del contrasto alla criminalità e al degrado.

Durante la mattinata verrà inoltre promosso l’incontro pubblico sulla sicurezza a Saronno organizzato dal gruppo Lega del Consiglio Regionale della Lombardia, in programma lunedì 2 febbraio alle 20:40 all’auditorium Aldo Moro, che vedrà la partecipazione di: Nicola Molteni, Sottosegretario al Ministero dell’Interno; Stefano Candiani ed Emanuele Monti.

All’incontro sono attesi anche contributi e testimonianze dei cittadini saronnesi, affinché il Sottosegretario possa conoscere direttamente la reale situazione della città, le criticità quotidiane e le preoccupazioni di chi vive e lavora sul territorio.

Il gazebo del 1 febbraio lancia ufficialmente la nuova campagna della Lega “Io sto col poliziotto” della Lega.

Con questa campagna la Lega intende esprimere solidarietà e vicinanza all’agente di Polizia indagato a seguito di un intervento antidroga nella periferia di Milano, nel quale un soggetto irregolare e con precedenti si è avvicinato agli agenti puntando una pistola, poi risultata a salve; ed all’agente aggredito per le proteste a seguito dello sgombero di un centro sociale occupato.

La campagna “Io sto col poliziotto” servirà anche a sostenere la tutela legale per le Forze dell’Ordine nel Decreto Sicurezza e le proposte della Lega a difesa delle donne e degli uomini in divisa e delle persone perbene; la norma “anti-maranza”, con sanzioni più severe per chi gira armato.

Sarà possibile firmare la petizione a sostegno di queste iniziative anche online sul sito della Lega.

