SARONNO – S’intitola “Grazie Mario” la nota condivisa nelle ultime ore dal Pd Saronno. La Comunità della Sinistra di Saronno esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Bellucco, militante generoso e presenza discreta ma costante della nostra comunità politica e civile.

Mario è stato un uomo mite e buono, coerente nei valori e nei gesti quotidiani, capace di testimoniare l’impegno senza mai alzare la voce.

Sostenitore dell’Anpi, volontario attivo dell’Auser, militante di Pci, Pds e Pd, volontario in tante Feste dell’Unità di Saronno e Caronno, ha sempre vissuto la partecipazione come servizio e attenzione agli altri.

Mario è stato un compagno affidabile, sempre pronto a dare una mano ai gazebo e alle iniziative, presente con umiltà e spirito di collaborazione, senza mai cercare visibilità.

Grande amante della musica, musicista e jazzista, chitarrista sopraffino, insegnante di musica, ha saputo portare anche attraverso le note e i suoi tanti concerti

un messaggio di armonia e libertà.

Mario ci ha lasciato nel silenzio e nella pace, senza clamori, così come era nel suo carattere, con discrezione e dignità.

Il suo esempio resterà vivo nel ricordo di chi ha condiviso con lui militanza, volontariato e amicizia. Un uomo non appariscente, ma grande nell’animo, uno di quegli uomini che ci sono sempre e lasciano il segno con la loro presenza costante.

Alla sua famiglia e ai suoi cari va l’abbraccio sincero di chi gli ha voluto bene.

