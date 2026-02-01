Città

SARONNO – La scuola primaria Ignoto Militi amplia la propria offerta formativa con l’introduzione della Sezione Cambridge, un percorso innovativo che unisce la tradizione educativa italiana agli standard internazionali del Cambridge Assessment International Education. L’obiettivo è offrire agli alunni un’esperienza di apprendimento stimolante, aperta al mondo e orientata allo sviluppo di competenze linguistiche e cognitive di livello globale.

Il dirigente scolastico Raffaele Scala spiega che il progetto nasce dal desiderio di offrire agli studenti un percorso formativo di respiro internazionale, capace di coniugare la solidità del sistema scolastico italiano con l’approccio dinamico e moderno del metodo Cambridge.

La sezione Cambridge propone un curricolo bilingue in cui alcune discipline vengono insegnate in lingua inglese da docenti qualificati. Le materie chiave, come science, maths e english as a second language, seguono i programmi Cambridge, integrandosi armoniosamente con il curricolo ministeriale italiano. Questo approccio consente agli alunni di acquisire una padronanza naturale della lingua inglese e di sviluppare capacità di pensiero critico, problem solving e collaborazione.

L’apprendimento nella sezione Cambridge si basa su una didattica attiva, che valorizza la curiosità, la sperimentazione e la partecipazione. Le lezioni si svolgono attraverso attività pratiche, laboratori, progetti interdisciplinari e momenti di confronto in lingua inglese. Ogni studente è incoraggiato a esprimersi, a porre domande e a costruire conoscenze in modo autonomo e creativo.Al termine del percorso, gli alunni hanno la possibilità di conseguire le certificazioni Cambridge, riconosciute a livello mondiale. Questi attestati rappresentano un importante traguardo formativo e costituiscono una base solida per i successivi studi nella scuola secondaria e oltre.

La sezione Cambridge della scuola primaria Ignoto Militi nasce con la volontà di formare cittadini del mondo, capaci di comunicare efficacemente in più lingue e di affrontare con consapevolezza le sfide del futuro. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di internazionalizzazione dell’istituto, volto a promuovere l’eccellenza, l’inclusione e l’innovazione didattica. Con la Sezione Cambridge, la scuola primaria Ignoto Militi conferma il proprio impegno nel garantire un’educazione di qualità, moderna e aperta alle nuove prospettive globali. Un percorso che unisce competenza, passione e visione, offrendo agli alunni le migliori opportunità per crescere in un contesto dinamico e internazionale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09