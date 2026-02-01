Città

SARONNO – Dalle 3 di lunedì 2 febbraio alle 2 di martedì 3 febbraio è stato proclamato uno sciopero dal sindacato Orsa, che potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in tutta la Lombardia.

Lo sciopero interesserà l’intera giornata, ma sono previste le fasce orarie di garanzia, durante le quali i treni circoleranno regolarmente: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Al di fuori di questi orari, il servizio potrebbe subire variazioni e cancellazioni, anche se è previsto un servizio attivo sull’arco della giornata, con un’offerta ridotta rispetto alla programmazione ordinaria.

Particolare attenzione per i collegamenti aeroportuali. In caso di cancellazione dei treni, saranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54. Le partenze da Milano Cadorna avverranno da via Paleocapa 1. Previsti bus anche tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento S50 Malpensa Aeroporto–Stabio.

Aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sui canali ufficiali e sull’app dedicata. I viaggiatori sono invitati a prestare attenzione agli annunci sonori in stazione e alle informazioni sui monito

