Serie C femminile: Caronnese Women travolgente, Tharros battuta 9-1
1 Febbraio 2026
CSARONNO PERTUSELLA – Vittoria netta oggi per la Caronnese Women nella gara disputata a mezzogiorno contro la Tharros. La partita si indirizza subito: al 2’ Pellegrinelli sblocca il risultato con un destro dalla distanza. Al 7’ arriva il raddoppio firmato da Codecà, che all’11’ concede il bis su assist dalla destra.
La Caronnese continua a spingere e al 33’ Pellegrinelli segna il 4-0 su punizione. Al 40’ Marini chiude un primo tempo a senso unico con il gol del 5-0.
Nella ripresa il copione non cambia. Al 53’ Filice firma il 6-0 dopo una ripartenza veloce, poi al 63’ arriva il settimo gol ancora con Filice, a conclusione di un’azione da calcio d’angolo. La Tharros trova il gol della bandiera al 75’ su autorete, ma all’82’ Girolamo realizza il rigore del definitivo 9-1 dopo un fallo in area su Codecà.
La Caronnese conferma una prestazione solida e continua, mentre la Tharros, pur in difficoltà, resta in partita fino al termine senza rinunciare a giocare.
(foto: la Caronnese in campo oggi)
