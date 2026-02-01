Politica

SARONNO – “Altro che deserto”. Parte da questa espressione il comunicato diffuso dal Team Vannacci Brianza/Saronno, che respinge l’idea di un vuoto politico attorno alla figura di Roberto Vannacci e rivendica un clima di fermento e movimento.

Nel testo si sottolinea come “le forze si muovono, si parlano e si uniscono”, dando vita a “un soggetto politico alternativo capace di intercettare e soddisfare le reali esigenze degli italiani”. Un progetto che, secondo il gruppo, “nasce dal basso” e vuole rappresentare “chi oggi non si sente più ascoltato”.

Il comunicato insiste sul fatto che “altro che vuoto politico”, perché “il fermento è evidente e la direzione sembra segnata”. In questo contesto, le “cosiddette truppe di Vannacci” dichiarano di essere pronte ad “alzare il tiro”, annunciando un vero e proprio “ultimatum alla Lega” e ribadendo la disponibilità a seguire Vannacci “qualunque sia la strada scelta”.

Un passaggio che viene presentato come un punto di svolta: “la pazienza è finita e il tempo delle attese pure”, si legge nel testo, che parla di una “partita politica tutt’altro che chiusa” e che “potrebbe essere appena cominciata”.

Non manca infine una presa di posizione identitaria. Il Team scrive di non essere “abituato a fare il fanalino di coda a nessuno” e si dice “a disposizione per il cittadino che ha voglia di mettersi in gioco e di aiutare il prossimo”, precisando però “non come fa la sinistra, con i dati alla mano”. Una dichiarazione che segna il perimetro politico del gruppo e apre, anche a livello locale, una fase di confronto che si annuncia più esplicita.

