TRADATE – Ha preso il via nei giorni scorsi il progetto scuole della Protezione civile di Tradate per l’anno scolastico 2025-2026, con la prima giornata di attività rivolta agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie Dante-Battisti e Rosmini dell’istituto comprensivo Galilei.

L’incontro ha previsto una parte di lezione frontale e una fase più ludica, entrambe dedicate al tema del rischio sismico. I volontari hanno illustrato ai ragazzi gli effetti e l’energia di un terremoto, spiegando le corrette procedure da seguire in caso di emergenza ed evacuazione. Ampio spazio è stato dedicato anche agli aspetti teorici, con l’obiettivo di fornire conoscenze di base utili e consapevoli.

Particolarmente apprezzato dagli alunni è stato il momento dedicato alla safety bag, durante il quale sono stati mostrati gli oggetti che la compongono e spiegato come prepararla correttamente per affrontare un’emergenza. I ragazzi hanno inoltre appreso le indicazioni fondamentali per la segnalazione di un’emergenza al numero unico 112.

L’iniziativa ha suscitato grande entusiasmo tra gli studenti e si inserisce in un percorso più ampio di educazione alla prevenzione e alla sicurezza. La Protezione civile di Tradate ha espresso il proprio ringraziamento agli alunni, alle insegnanti, all’amministrazione comunale, al comandante della polizia locale e, in particolare, ai volontari che con impegno ed entusiasmo hanno contribuito alla realizzazione e alla diffusione del progetto.

