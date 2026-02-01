Città

MILANO – Negli ultimi giorni Trenord ha reso noti i dati del 2025 e, insieme ai numeri su corse e passeggeri, ha diffuso anche quelli su ritardi, cancellazioni e scioperi, offrendo un quadro completo sull’andamento del servizio ferroviario regionale in Lombardia nell’ultimo anno.

Secondo i dati ufficiali, nel 2025 l’83,8% dei treni è arrivato puntuale, con un miglioramento di quasi quattro punti percentuali rispetto al 2024. L’89,6% dei convogli è giunto a destinazione entro 7 minuti dall’orario previsto e il 96,7% entro 15 minuti. Se si escludono le cause esterne, come maltempo, comportamenti scorretti dei viaggiatori o interventi delle autorità, la puntualità sale all’87,6%.

Per quanto riguarda le cancellazioni, su circa 800mila corse programmate l’1,3% non ha circolato. In termini concreti si tratta di 29 treni al giorno su un’offerta complessiva di 2300 corse quotidiane, salita a 2400 da metà dicembre. A questi numeri si aggiungono 9.500 corse non effettuate a causa degli scioperi proclamati nel corso dell’anno.

Il bilancio generale evidenzia comunque un aumento dell’offerta e dell’utilizzo del servizio. Nel 2025 Trenord ha effettuato 780mila corse, il 3% in più rispetto all’anno precedente, trasportando 205 milioni di passeggeri. Il servizio lombardo rappresenta circa un quarto dell’offerta di trasporto ferroviario regionale in Italia, con 590mila treni che hanno avuto origine o destinazione nella città di Milano.

In crescita anche le frequentazioni: a novembre, nei giorni feriali, i viaggiatori sono stati in media 790mila al giorno, il 4% in più rispetto al 2024, confermando una domanda in aumento per il trasporto su ferro.

