CARONNO PERTUSELLA – Lo scorso 31 gennaio, è stato inaugurato a Caronno Pertusella “Spazio Ariosto 72”, un nuovo centro di aggregazione giovanile gestito da Cooperativa Stripes. Tra i numerosi, presente al taglio del nastro inaugurativo anche il sindaco di Caronno Marco Giudici: “Sarà uno spazio con un’offerta formativa e culturale molto interessante, a farlo crescere sarà proprio chi lo vivrà”.

Spazio Ariosto 72, situato allo stesso indirizzo indicato proprio dal nome, è, infatti, un luogo in cui ragazze e ragazzi dagli undici ai trent’anni possono confrontarsi tra di loro e crescere dal punto di vista creativo, formativo e culturale con attività e laboratori preparati e studiati da Stripes, Fondazione Daimon, Fondazione Artos e il comune caronnese.

“L’inaugurazione non rappresenta per noi un punto di arrivo ma l’attivazione di un nuovo motore di innovazione sociale per il territorio. Questo progetto è il frutto di un percorso di co-progettazione che ha messo al centro il protagonismo dei ragazzi. Abbiamo voluto creare un ‘luogo delle possibilità’ dove l’inclusione non è un concetto astratto ma un’esperienza quotidiana fatta di ascolto, relazioni e strumenti per costruire il futuro. Siamo orgogliosi di consegnare alla comunità un presidio educativo che continuerà a evolversi insieme a chi lo vivrà. Ariosto 72 è la dimostrazione che investire nelle nuove generazioni significa, prima di tutto, offrire loro lo spazio e la fiducia necessari per esprimersi e partecipare attivamente alla vita pubblica.”. Con queste parole è intervenuta Dafne Guida, presidente e direttrice di Stripes, la cooperativa onlus nata nel 1989 proprio per creare e gestire progetti socio-educativi extrascolastici.