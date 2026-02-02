Calcio Serie D: la Varesina cala il poker e ritrova il successo interno
2 Febbraio 2026
VENEGONO SUPERIORE – Giornata da incorniciare per la Varesina, che nel primo turno di febbraio centra una vittoria netta e pesante contro il Villa Valle. Le Fenici si impongono 4-1 davanti al proprio pubblico, conquistando il primo successo interno della stagione e tornando pienamente in corsa nella zona play out. Un risultato importante anche alla luce della contemporanea sconfitta della Castellanzese, che riporta i rossoblù all’interno della forbice salvezza.
La squadra di Venegono Superiore indirizza il match già nel primo tempo, costruendo un vantaggio solido e gestendo poi la ripresa con autorità. Una prestazione concreta, che permette alla Varesina di muovere una classifica rimasta a lungo complicata e di rilanciare le proprie ambizioni in vista del finale di stagione.
Nel resto della ventiduesima giornata del girone B spicca la caduta della capolista Folgore Caratese, sconfitta nel derby brianzolo dalla Leon, mentre il Chievo Verona accorcia portandosi a cinque lunghezze dalla vetta. Vittoria di carattere anche per l’Oltrepò sul campo della Casatese Merate, nonostante la penalizzazione, mentre prosegue il momento difficile delle altre pavesi.
Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.
Girone B – Risultati e marcatori
Casatese Merate–Oltrepò 0-1
Rete: 18′ st Franceschinis.
Castellanzese–Nuova Sondrio 1-2
Reti: 21′ pt rig. Chessa (C), 23′ pt Vasil (S), 3′ st Longo (S).
Leon–Folgore Caratese 2-0
Reti: 39′ st Bonseri, 42′ st Galimberti.
Pavia–Real Calepina 0-1
Rete: 35′ pt Semprini.
Varesina–Villa Valle 4-1
Reti: 17′ pt Caverzasi (Va), 22′ pt Semprini (Vi), 31′ pt Costantino (Va), 27′ st Manicone (Va), 37′ st Costantino (Va).
Virtus Ciserano Bergamo–Caldiero Terme 1-1
Reti: 11′ pt Locati (C), 48′ st Lozza (V).
Vogherese–Brusaporto 0-1
Rete: 41′ pt Quarena.
Chievo Verona–Breno 2-0
Reti: 27′ st D’Este, 48′ st Zanfisi.
Scanzorosciate–Milan Futuro 2-2
Reti: 4′ pt Sala (M), 7′ pt Ossola (M), 15′ pt Valois (S), 28′ st Ruggeri (S).
Classifica
Serie D Girone B: Folgore Caratese 45, Chievo Verona 40, Brusaporto 37, Villa Valle 36, Casatese Merate 35, Milan Futuro 35, Caldiero Terme 32, Virtus Ciserano Bergamo 31, Leon 30, Real Calepina 30, Oltrepò 30, Scanzorosciate 28, Breno 28, Castellanzese 26, Varesina 20, Pavia 17, Sondrio 16, Vogherese 11.
02022026