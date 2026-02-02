Città

SARONNO / SEREGNO – Dal Santuario di Saronno alla biblioteca capitolare di Seregno: ad unire questi importanti luoghi dell’arte è la figura Camillo Procaccini. Dal 13 dicembre – e fino al 15 febbraio – la biblioteca seregnese ospita le opere dell’artista in una mostra dal titolo “Inaspettato Dono”. Un appuntamento con l’arte che la città di Seregno rinnova di anno in anno, nel periodo natalizio: per questa edizione, a scegliere il tema e le opere da esporre è stato Carlo Mariani, architetto e conservatore della stessa biblioteca capitolare.

La scelta di Mariani è ricaduta su alcune opere conservate nel Santuario di Saronno, tra cui l’opera protagonista della mostra: l’Annunciazione, composta da due tele ad olio, realizzata nel 1595 per il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, a ornamento di un altare collocato nel presbiterio affrescato da Bernardino Luini. Accanto ad essa, altre due stampe di Procaccini, tradizionalmente conservate nel museo dello stesso Santuario di Saronno, due scene della vita di Gesù ispirate agli affreschi di Bernardino Luini. Dello stesso autore in Santuario vi sono tre tele dietro e a lato delle statue dell’Ultima Cena.

“Con questa esposizione – così spiega Daniele Cassinelli, storico dell’arte e uno degli autori del catalogo “Camillo Procaccini. Le sperimentazioni giovanili tra Emilia, Lombardia e Canton Ticino” – si intende evocare l’antico allestimento nel Santuario, con le tele di Procaccini al centro e le immagini di Luini ai lati. Lo spazio sacro, nel Santuario, fu per secoli caratterizzato da un apparato architettonico e liturgico oggi quasi scomparso: l’altare della

Traslazione, che evocava un rituale di grande potenza simbolica, la “traslazione” del simulacro mariano, il cerimoniale con cui la statua della Madonna veniva portata in processione, esposta ai fedeli e venerata”.

Proprio Daniele Cassinelli sarà, il prossimo sabato 7 febbraio alle 16, protagonista della conferenza “Gli esordi di Camillo Procaccini, tra l’Emilia e la Lombardia”, coordinata da Carlo Mariani nella Sala Monsignor Gandini.

(foto dell’Annunciazione e foto in evidenza del Centro Fusetti di Saronno)

