SOLARO – Un trofeo da conquistare, enigmi da risolvere e una squadra su cui contare. È questo lo spirito di “Caccia al trofeo!”, l’escape game a tema sportivo proposto dalla Biblioteca di Solaro per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni.

L’appuntamento è per sabato 14 febbraio, dalle 15,30, al Polo di Comunità Regina Elena di piazza Cadorna 1. Un pomeriggio pensato per mettersi alla prova divertendosi, tra giochi di logica, prove di collaborazione e sfide ispirate agli sport invernali. I partecipanti, divisi in squadre, dovranno unire ingegno e spirito di gruppo per superare gli ostacoli e arrivare alla conquista del trofeo finale.

L’iniziativa è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. I posti disponibili sono limitati a un massimo di 20 partecipanti, per garantire a tutti un’esperienza coinvolgente e curata.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la biblioteca al numero 02 969 84 399 o scrivere a [email protected].

Un’occasione per vivere la biblioteca in modo diverso, trasformandola in un campo di gioco dove collaborazione, fantasia e divertimento diventano protagonisti.

