SARONNO – Il passaggio della fiamma olimpica comporterà modifiche significative alla viabilità, al trasporto pubblico e al mercato settimanale nella giornata di mercoledì 4 febbraio.

Dove e quando

Il percorso interesserà via Volonterio, via San Giuseppe, corso Italia, piazza Libertà e via Roma.

Viabilità

Divieto di transito per tutti i veicoli, residenti compresi, dalle 14 alle 16 , con esclusione dei mezzi di soccorso e dei veicoli del convoglio che accompagna i tedofori.

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 11,30 alle 16.

Le vie che intersecano il tracciato saranno a fondo chiuso, con chiusure e modifiche anche per il transito pedonale.

Trasporto pubblico locale

Le linee urbane 1, 2, 3 e 5 di Stie saranno interrotte dalle 14,15 alle 15,45.

La linea urbana 4 non subirà variazioni di percorso, ma sono possibili ritardi.

Linee extraurbane

Le linee Z111, Z114, Z115, Z117, Z119, Z160 e Z161 di Airpullman subiranno deviazioni con soppressione delle fermate:

SAR_02 Saronno v. Marconi fr. 14 / C. Cesati (Municipio)

SAR_03 Saronno v. Marconi 53

SAR_04 Saronno v. Roma 149/A (campo sportivo)

SOL_38 Solaro v. Varese 177/C

SOL_04 Solaro v. per Saronno fr. 9

SAR_15 Saronno v. Roma 100 (distributore)

SAR_16 Saronno v. Roma 92 / Miola

SAR_13 Saronno v. Manzoni 4 (carabinieri)

SAR_19 Saronno v. Marconi fr. 5 / v. Vittorio Veneto (Municipio)

La linea extraurbana V197, con partenza da via Primo Maggio, modificherà il percorso e non effettuerà le fermate lungo via Varese.

Possibili ritardi anche per le linee di Ferrovie Nord Milano Autoservizi.

Mercato settimanale

Il mercato chiuderà alle 12 anziché alle 13, per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza.

Le modifiche sono temporanee e legate esclusivamente alla finestra oraria del passaggio della fiamma.

