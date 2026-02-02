Comasco

TURATE – Si è arrivati ai primi patteggiamenti nell’ambito dell’inchiesta sui furti messi a segno nello stabilimento “La Murrina” di via Isonzo, dove tra ottobre e novembre 2024 erano stati messi a segno ben 19 colpi. I ladri puntavano a metalli come rame, ottone e alluminio, che poi rivendevano. Le indagini dei carabinieri della stazione di Turate hanno permesso di individuare i componenti della banda, diversi di origine romena, che avevano fatto perdere le proprie tracce lo scorso luglio fuggendo dagli arresti domiciliari.

Un 30enne di Rescaldina ha patteggiato due anni di reclusione per il suo coinvolgimento in otto episodi. Un 25enne, anch’egli di Rescaldina, ha ottenuto sei mesi per un solo furto. I due sono stati giudicati dal Tribunale di Busto Arsizio, che ha accolto le richieste di patteggiamento avanzate dalle difese.

Secondo le ricostruzioni, la banda agiva spesso di notte. Dopo aver raggiunto il perimetro dell’azienda, i malviventi entravano attraverso un varco nella recinzione e trasportavano il materiale rubato con mezzi propri, mentre un complice faceva da palo. Il bottino, composto da bobine, barre e altri materiali metallici, veniva caricato direttamente sul mezzo. I furti avevano provocato un danno economico ingente, stimato in decine di migliaia di euro.

Il 21 novembre 2024 è scattata l’operazione decisiva: i militari turatesi, appostati nell’area industriale, avevano fermato in flagranza quattro persone. L’arresto più significativo è avvenuto poche settimane dopo: il capo della banda è stato localizzato e bloccato in Francia grazie a un mandato europeo. Era riuscito a fuggire a Parigi durante la fase iniziale degli arresti.

Nelle settimane successive erano stati individuati e condannati anche altri componenti del gruppo: un 22enne di Legnano e altri due coetanei residenti in Romania. Le loro pene vanno da otto mesi a due anni di reclusione, con multe fino a 600 euro. In alcuni casi, le condanne sono state sospese.

Tra gli indagati figura anche un 45enne accusato di aver acquistato 3.200 chili di rame e 3.000 di ottone, per un totale di circa 30mila euro, consapevole della provenienza illecita. Per lui la competenza è passata al Tribunale di Busto Arsizio, che valuterà la sua posizione.

(foto archivio)

