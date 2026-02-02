SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 1 febbraio, l’addio all’artista Francesco Fazio ha commosso la comunità locale, mentre un grave incidente notturno ha coinvolto cinque giovani a Origgio. Attenzione anche ai disagi previsti per lo sciopero dei treni e alla novità didattica della sezione Cambridge nella scuola primaria Ignoto Militi.

Si è spento Francesco Fazio, artista conosciuto tra Saronno e Gerenzano per le sue opere in ferro e corten che hanno saputo trasformare materiali industriali in poesia visiva.

Cinque ragazzi sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella notte a Origgio: lo scontro ha richiesto l’intervento di diverse ambulanze e dei vigili del fuoco.

È stato proclamato uno sciopero del personale Orsa Ferrovie per il 2 e 3 febbraio: garantite alcune fasce orarie, ma previsti disagi per i pendolari.

Alla scuola primaria Ignoto Militi di Saronno è stata attivata una nuova sezione Cambridge, che prevede l’insegnamento di alcune materie direttamente in inglese.

In piazza Libertà, decine di studenti delle scuole cittadine hanno partecipato alla staffetta simbolica con la fiaccola olimpica, accompagnati dagli atleti saronnesi che hanno raccontato le proprie esperienze.