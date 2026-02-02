Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega di Saronno intitolata “Nota ai leghisti”.

Non sono accettabili ultimatum da parte di nessuno, men che meno da fantomatici team di Saronno e Brianza che inviano comunicati stampa minacciando la Lega di Saronno. Noi leghisti di Saronno ieri mattina eravamo in piazza Avis per raccogliere le firme per il Decreto Sicurezza per la campagna Io sto con il poliziotto. Noi siamo qui a metterci la faccia perché lunedì alle 21 faremo un incontro pubblico con i parlamentari leghisti Nicola Molteni e Stefano Candiani e il consigliere regionale Emanuele Monti. Altri si nascondono per paura e minacciano da dietro una trincea giocando ai soldatini.

È bene ricordare a tutti che la Lombarda nasce come movimento autenticamente federalista e libertario, erede di una tradizione che ha sempre difeso la libertà delle comunità locali contro ogni forma di centralismo e accentramento del potere.

La Lega trova le sue radici nell’Union Valdôtaine di Bruno Salvadori, che nacque per difendere le identità, le lingue locali e le libertà contro ogni imposizione centralista.

A quegli stessi ideali si ispirò la nascita della Lega Lombarda di Umberto Bossi, che sin dall’inizio ha raccolto l’eredità morale e politica di quella cultura federalista radicata nelle valli, nelle comunità e nei territori.

Ispirandosi alla Dichiarazione di Chivasso del 1943, la Lega Lombarda riconosce che, come scrivevano allora i rappresentanti delle popolazioni alpine, “il federalismo è il quadro più adatto a fornire le garanzie del diritto individuale e collettivo e rappresenta la soluzione del problema delle piccole nazionalità e la definitiva liquidazione del fenomeno degli irredentismi, garantendo nel futuro assetto europeo l’avvento di una pace stabile e duratura.”

E come ricordava Émile Chanoux, uno dei padri del pensiero federalista moderno, “un regime federale repubblicano a base regionale e cantonale è l’unica garanzia contro un ritorno dell’autoritarismo, che trova nello Stato accentrato lo strumento del proprio predominio”.

Queste parole sono ancora oggi attualissime e descrivono perfettamente la visione della Lega Lombarda, che da sempre difende le libertà locali, l’autogoverno dei territori e un’Italia fondata sui Comuni, sulle Provincie e sulle Regioni, non su un centralismo burocratico che soffoca ogni iniziativa e ogni identità.

Il Federalismo non è una bandiera di parte, ma una visione moderna e concreta di Stato: un modello che valorizza le competenze, riduce gli sprechi e restituisce potere ai cittadini.

Come ricordava Gianfranco Miglio, il vero nemico della libertà è lo Stato accentratore, quello che pretende di decidere tutto per tutti, ignorando le differenze, le capacità e le vocazioni dei territori.

Oggi, mentre il centralismo continua a rallentare la crescita e a penalizzare chi lavora e produce, la Lega Lombarda ribadisce con forza il proprio impegno: difendere la libertà e l’autonomia dei nostri territori, delle nostre famiglie e delle nostre imprese.

Il Federalismo è e rimane l’unica strada per costruire un’Italia più libera, più efficiente e più vicina ai cittadini.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti