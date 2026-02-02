Altre news

SARONNO – Lunedì 2 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni inizialmente variabili, con nubi sparse alternate a schiarite, ma con tendenza a un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. In serata sono attese deboli piogge, con un accumulo previsto di circa 4 mm. Le temperature resteranno su valori invernali, con una massima di 6°C e una minima di 2°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata, provenienti prevalentemente da Est al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo per la giornata odierna.

In Lombardia la situazione rispecchia un peggioramento diffuso: le basse pianure occidentali, come l’area di Saronno, vedranno piogge in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. Nebbie e cieli grigi interesseranno le basse pianure orientali, mentre su pedemontane e Prealpi si attendono rovesci o temporali in serata. Sulle Alpi, invece, la nuvolosità aumenterà gradualmente, con deboli nevicate in serata sui rilievi principali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

