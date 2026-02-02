Città

SARONNO – “Ci rammarichiamo profondamente che sul tema della sicurezza sia stato perso tempo prezioso, e non per assenza di idee o soluzioni, ma per una scelta politica precisa: bocciare le proposte di Forza Italia per poi riproporle, mesi dopo, identiche. È un fatto, non un’opinione”.

Non ci va leggero il comunicato di Forza Italia che arriva a poche ore dalla presentazione, con una nota stampa, del piano sicurezza della sindaca Ilaria Pagani.

Si parte con il caso polizia ferroviaria ancora più che aperto: “Il caso dei locali per la Polfer è emblematico. Forza Italia aveva indicato fin da subito la necessità di avviare una trattativa con Fnm per individuare spazi adeguati all’interno della stazione. Una proposta seria, concreta, immediatamente praticabile. È stata respinta. Nel frattempo, la Sindaca dichiarava sui giornali la volontà di collocare la Polfer nell’edicola della stazione, una soluzione palesemente inadeguata. Oggi si torna esattamente alla soluzione che avevamo proposto allora. Mesi persi inutilmente”

Gli azzurri vedono lo stesso modus operandi anche su altri fronti: “Lo stesso è avvenuto sulla polizia locale. La nostra mozione per aumentare gli straordinari e il nostro emendamento al bilancio sono stati bocciati. Anche qui, nessuna alternativa immediata. Oggi l’Amministrazione si muove nella stessa direzione che avevamo indicato noi. Ancora una volta, tempo perso per pura ostinazione politica”

La valutazione politica è dura: “Questo è il punto centrale: respingere le proposte dell’opposizione solo perché arrivano dall’opposizione e poi riproporle tali e quali ha un costo, e quel costo lo pagano i cittadini in termini di sicurezza. Saronno non può più permettersi di perdere altro tempo. La sicurezza richiede decisioni tempestive, continuità e coerenza, non retromarce tardive e annunci a posteriori.Forza Italia continuerà a fare il proprio dovere: proporre soluzioni concrete e vigilare affinché vengano attuate subito. Perché su questo tema ogni mese perso è un mese di troppo”.

