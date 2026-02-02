Lombardia

MILANO – Promuovere e valorizzare la ricerca scientifica nel settore delle Scienze della Vita sul territorio lombardo, in particolar modo, in ambito biomedico: questa è la mission della fondazione regionale per la ricerca biomedica (Frrb), realtà nata nel 2011 per volere di Regione Lombardia, che inizia l’anno corrente con un’importante novità. Entrando più nel dettaglio, la Fondazione, nell’ambito del “Bando di Ricerca Collaborativa Under 40”, celebra i 18 migliori progetti. Ciò avviene a seguito dell’apertura del medesimo bando, avvenuta a inizio marzo 2025, e di un lungo processo di valutazione delle proposte pervenute, 52 per essere precisi, fino ad arrivare proprio alla scelta dei migliori. “Per il Bando di Ricerca Collaborativa Under 40 è stata investita una cifra molto importante, superiore a quota 11 milioni di euro – afferma Andrea Donnini, presidente del Consiglio di amministrazione della fondazione regionale per la ricerca biomedica – L’iniziativa nasce dalla bravura dei nostri professionisti accogliendo le indicazioni di Regione Lombardia relativamente alla produzione scientifica ed in relazione ai bisogni del paziente e stimolando la costituzione di partenariati tra gli enti del Sistema Sanitario Regionale, le università e i centri di ricerca lombardi per rafforzare collaborazioni a livello interistituzionale. Ma non solo, grazie a questo bando, rivolto a ricercatori Under 40, abbiamo voluto individuare e premiare iniziative progettuali innovative che permettano la contestuale promozione delle carriere dei ricercatori stessi”.

Dal punto di vista prettamente tematico, le proposte progettuali ammesse a finanziamento risultano così suddivise: 10 a tema oncologia, 4 sull’antibiotico-resistenza, 2 appartenenti all’ambito prettamente pediatrico e, per ultimi ma non meno importanti, altri 2 focalizzati sull’ingegneria

tissutale e la medicina rigenerativa. Restando sulla medesima lunghezza d’onda, il “success rate” più elevato appartiene ai progetti appartenenti all’ambito oncologico (76,9%) seguiti da quelli legati al mondo Term, ovvero dell’ingegneria tissutale e della medicina rigenerativa (57,1%). E ancora, a

livello di partner o realtà coinvolte a livello operativo nella realizzazione dei “project”, risultano coinvolti 10 Ircss privati, 6 università, 4 centri di ricerca, 2 Asst/Ats. “I nostri giovani necessitano di lezioni per crescere, ma anche di opportunità al fine di emergere – dichiara Veronica Comi, direttore

generale della fondazione regionale per la ricerca biomedica – In quanto Frrb crediamo nella promozione e nella valorizzazione del talento dei giovani ricercatori, grazie ai quali possiamo costruire un futuro più solido e gratificante non solo per loro, ma per tutti noi. Questo è il leitmotiv che ci guida ogni giorno e che ci ha guidato anche nella strutturazione di questo Bando, giunto al suo atto conclusivo, ovvero la premiazione dei progetti vincitori. Per l’anno corrente abbiamo in programma ulteriori importanti iniziative e non vediamo l’ora di farvele conoscere”.

Presente anche il saronnese Angelo Veronesi. “Regione Lombardia dimostra ancora una volta di saper intervenire con concretezza e visione strategica là dove troppo spesso lo Stato non riesce ad arrivare. Il finanziamento di aree tematiche fondamentali come le innovazioni diagnostico-terapeutiche in ambito pediatrico, l’ingegneria tissutale e la medicina rigenerativa, la lotta all’antibiotico-resistenza e l’oncologia rappresenta una scelta di grande responsabilità e lungimiranza”, ha commentato. “Investire in questi settori significa potenziare la ricerca clinica sul territorio, sostenere i nostri professionisti e offrire ai cittadini lombardi cure sempre più avanzate ed efficaci. La Lombardia continua a essere un modello di eccellenza sanitaria e scientifica, capace di tradurre risorse e competenze in opportunità reali per il futuro della medicina”.

