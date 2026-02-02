Città

SARONNO – La storia di Giulio Regeni in un documentario: l’opera, proiettata con la collaborazione di 4 Passi di Pace, “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, in programma mercoledì 4 febbraio al cinema Prealpi di Saronno. Il film è diretto da Simone Manetti e ricostruisce la vicenda giudiziaria legata alla morte del giovane ricercatore italiano.

L’opera ripercorre il sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni, ritrovato senza vita nei pressi del Cairo il 3 febbraio. Attraverso una narrazione documentaria, il film ricostruisce i fatti emersi dalle indagini e dagli atti giudiziari.

La storia viene raccontata attraverso la voce dei genitori, Paola Deffendi e Claudio Regeni, che negli anni hanno portato avanti una lunga battaglia per l’accertamento delle responsabilità, confrontandosi con il contesto politico e istituzionale egiziano. Il documentario include anche la testimonianza di Alessandra Ballerini, avvocata che ha assistito la famiglia Regeni nel percorso legale culminato nel processo contro quattro agenti del servizio di sicurezza nazionale egiziano.

Il film non si limita alla ricostruzione dei fatti, ma mette in evidenza il tema più ampio della tutela dei diritti civili e della ricerca della giustizia, offrendo uno sguardo sul significato pubblico e politico della vicenda.

Per evitare code la sera della proiezione, viene consigliata la prenotazione del posto con acquisto del biglietto online attraverso il sito del cinema Prealpi, all’indirizzo www.cinemasaronno.it.

