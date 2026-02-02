Città

SARONNO – C’è una storia che il teatro continua a raccontare perché non smette di parlarci: quella del talento, dell’ambizione, dell’ombra che nasce quando il genio appare. Amadeus di Peter Shaffer, nella regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, va in scena al Teatro Giuditta Pasta giovedì 5 febbraio alle 20.45, riportando sul palco uno dei conflitti più affascinanti della storia dell’arte occidentale.

Il confronto tra Antonio Salieri e Wolfgang Amadeus Mozart prende forma in una tragicommedia che alterna leggerezza e abisso, ironia e inquietudine. Non un racconto storico, ma una parabola teatrale sul desiderio di essere riconosciuti, sulla frustrazione, sulla lucidità dolorosa di chi vede il genio e sa di non possederlo. La regia costruisce un flusso narrativo compatto, quasi cinematografico, che accompagna lo spettatore senza concessioni al didascalico. La forza visiva dello spettacolo passa anche dai costumi firmati da Antonio Marras, vincitore del Premio Ubu per i Migliori Costumi proprio per Amadeus, che reinventano il Settecento come spazio mentale prima ancora che storico. Abiti sontuosi, attraversati da scarti contemporanei, capaci di trasformare il palcoscenico in un luogo sospeso, dove il passato diventa materia viva e perturbante. Marras immagina un Settecento sontuoso e visionario, con abiti che diventano racconto, atmosfera, segno drammaturgico, contribuendo in modo decisivo alla potenza visiva dell’allestimento.

Con la sua energia pop e una straordinaria forza spettacolare, la messa in scena restituisce Amadeus come una tragicommedia tesa e travolgente, in cui il racconto del confronto tra Antonio Salieri e Wolfgang Amadeus Mozart si sviluppa con ritmo incalzante, alternando ironia, inquietudine e vertigine emotiva. La regia costruisce un vero e proprio viaggio teatrale, compatto e immersivo, dove il pubblico viene trascinato senza mai perdere intensità o leggerezza.

L’interpretazione di Ferdinando Bruni nei panni di Salieri è magnetica e multiforme: un personaggio che attraversa le età della vita con continui mutamenti di voce, corpo e intenzione. Accanto a lui, un Mozart giovane, irriverente e spiazzante, incarnazione di una modernità che destabilizza e affascina. Il risultato è uno spettacolo di grande impatto, capace di coinvolgere un pubblico ampio senza rinunciare alla profondità. Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 20.00 dall’incontro “Oltre il Sipario”, condotto da Chiara Palumbo, occasione di avvicinamento alla visione e alle sue chiavi di lettura.

Teatro e cinema: un percorso condiviso Amadeus è incluso in due abbonamenti speciali: uno dedicato al cinema e uno al teatro, concepiti come un percorso che intreccia scena e grande schermo. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Teatro Giuditta Pasta e il Cinema Silvio Pellico e propone tre appuntamenti in cui la visione dello spettacolo teatrale si affianca alla proiezione del film corrispondente. Un dialogo tra linguaggi diversi che offre al pubblico un’occasione di approfondimento e confronto tra teatro e cinema.

Evento speciale gratuito su prenotazione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09