SARONNO – Dai tavoli di lavoro alle domande concrete sui progetti già avviati sono stati alcuni dei momenti dell’incontro dedicato ai giovani promosso domenica 25 gennaio dall’assessora Lucy Sasso. Un appuntamento partecipato, costruito in forma laboratoriale insieme ai Giovani democratici, che ha messo al centro ascolto e confronto sulle politiche giovanili, le pari opportunità e l’impegno civico.

Dopo una breve introduzione dell’assessora, i presenti si sono divisi in tre tavoli tematici, ciascuno dedicato alle diverse deleghe L’obiettivo era raccogliere idee, suggerimenti e criticità direttamente dai cittadini. Un format che ha funzionato, come conferma la stessa Lucy Sasso: “Io ho fatto una brevissima introduzione, poi con i Giovani democratici abbiamo lavorato in tre tavoli e raccolto le idee dei partecipanti”.

Il bilancio è positivo, sia per i contenuti emersi sia per la partecipazione trasversale. “Sono molto soddisfatta – spiega l’assessora – il format è piaciuto molto. C’è stata tanta attenzione ai giovani, tanto che i partecipanti più adulti si sono candidati tutti a quel tavolo”. Un segnale letto come riconoscimento del lavoro svolto sul territorio negli ultimi mesi, tra presenze ai gazebo, iniziative per il 25 novembre e la diffusione del “termometro della violenza”. “Una signora mi ha chiesto se stessimo continuando con il progetto Semi di libertà nelle scuole”, racconta Sasso, “segno che la comunicazione e la continuità stanno arrivando alle persone”.

Molto partecipato il tavolo sulle politiche giovanili, con presenze di tutte le età, dalle nonne ai genitori fino ai ragazzi. Qui è emerso l’apprezzamento per l’impegno dell’amministrazione nella creazione di spazi di aggregazione, sia strutturati come il BeNet, sia liberi come lo skatepark e il prossimo intervento di riqualificazione dei campi da basket in via Leonardo da Vinci. Un confronto che, oltre alle idee, ha restituito un dato chiaro: il tema dei giovani interessa tutta la comunità.

