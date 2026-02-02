Città

SARONNO – “L’Amministrazione comunale di Saronno sta predisponendo un nuovo Piano sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare il presidio del territorio, migliorare la prevenzione e rispondere in modo strutturato alle esigenze di sicurezza della città”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale su uno dei temi caldi del dibattito cittadino.

“Il piano prevede un investimento aggiuntivo di 60 mila euro, risorse che consentiranno di ampliare le azioni già in corso e di sostenere in particolare il ricorso a straordinari per la polizia locale, così da garantire una presenza più capillare e continuativa sul territorio.

Già nelle ultime settimane, attraverso una rimodulazione dei turni di servizio, è stata raddoppiata la presenza delle pattuglie negli orari di maggiore afflusso, assicurando un presidio più costante nei momenti considerati più sensibili.

Tra le azioni previste rientra anche il proseguimento dell’impiego dell’unità cinofila, che continuerà a supportare l’attività della polizia locale nei servizi di controllo, e l’avvio di una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza, con messaggi e immagini che verranno diffusi sul territorio cittadino. L’iniziativa avrà l’obiettivo di informare i cittadini su comportamenti utili alla prevenzione e sulle corrette modalità di segnalazione di situazioni sospette.

Un ulteriore elemento del Piano riguarda il rafforzamento del dialogo diretto con il tessuto commerciale. Proseguono infatti gli incontri sul territorio, svolti insieme al comandante della polizia locale, con visite alle attività commerciali per raccogliere segnalazioni, comprendere le esigenze dei diversi quartieri e costruire risposte mirate.

In questo contesto, l’Amministrazione sta valutando anche l’estensione del controllo di vicinato al mondo del commercio, promuovendo una collaborazione strutturata tra esercenti e forze dell’ordine per favorire una segnalazione tempestiva di situazioni anomale e rafforzare la rete di prevenzione.

Il piano sicurezza si inserisce in una strategia complessiva che punta a conciliare controllo del territorio, prevenzione e coinvolgimento attivo della comunità, con interventi progressivi e coordinati”.

