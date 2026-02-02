Città

SARONNO – Buona partecipazione per la seconda serata di Ti Facilito, l’iniziativa gratuita nata a Saronno per aiutare i cittadini a orientarsi nell’utilizzo dei servizi digitali senza stress. L’incontro si è svolto martedì 27 gennaio al Bistrot del Palaexbo, in via Piave, nonostante la pioggia, e ha registrato il tutto esaurito nella saletta che ha ospitato l’evento.

L’appuntamento, in programma dalle 21 alle 22, è stato dedicato al tema Spid, Cie e identità digitale, strumenti ormai indispensabili per accedere a numerosi servizi legati alla salute, alla pensione, alla previdenza e ad altri ambiti della vita quotidiana. L’ingresso era libero e aperto a tutti, in linea con lo spirito inclusivo del progetto.

Durante la serata è stata inoltre lanciata un’indagine anonima per raccogliere informazioni sul livello di conoscenza dei cittadini rispetto a Spid e Carta di identità elettronica, oltre agli interessi e alle esigenze in materia di servizi digitali. I dati raccolti verranno analizzati e presentati nel corso del prossimo incontro.

Il percorso proseguirà infatti martedì 3 febbraio con una nuova serata dedicata all’App Io e ai servizi collegati, sempre al Palaexbo. Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.tifacilito.it.

