TRADATE – Intervento operativo nella giornata di ieri per il Gruppo comunale di protezione civile di Tradate, impegnato in un’attività di taglio di una pianta per la messa in sicurezza di un’area del territorio.

L’operazione rientra nella normale attività di prevenzione e pronto intervento svolta dai volontari, chiamati a intervenire in situazioni che possono rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza di persone e beni, in particolare quando si tratta di alberi instabili o danneggiati dal maltempo.

Ancora una volta il gruppo ha garantito una risposta tempestiva, confermando il costante impegno sul territorio a supporto della comunità e in collaborazione con l’amministrazione comunale e gli altri enti preposti. Un lavoro spesso silenzioso ma fondamentale, che comprende interventi di emergenza, attività di prevenzione, monitoraggio e assistenza.

La protezione civile di Tradate si conferma così una presenza affidabile e continua, pronta a intervenire in caso di necessità e a contribuire quotidianamente alla tutela del territorio e alla sicurezza dei cittadini grazie alla disponibilità e alla dedizione dei suoi volontari.

02022026