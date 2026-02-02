Calcio

SARONNO – Nel calcio, durante il fine settimana, si segnala il bel successo della Varesina in serie D mentre in Eccellenza il Fbc Saronno ha vinto il derby con l’Ardor Lazzate e la Caronnese è stata raggiunta dal Legnano a tempo scaduto. Nelle categorie inferiori, in Promozione sconfitta per l’Universal Solaro e passo falso del Sc United; in Seconda categoria successi per Dal Pozzo e Amor sportiva.

Serie D

Eccellenza

Promozione

Prima e Seconda categoria

Terza categoria

Primavera 2

Calcio femminile

Nel basket la gara del tardo pomeriggio domenicale non ha portato bene alla Robur Saronno, travolta a Pavia.

Nel volley, vittoria “inutile” per la Rossella Ets Caronno in trasferta a Sassuolo e che comunque ha mancato la qualifcazione alle final four della Coppa Italia di serie B.

(foto Andrea Elli: una fase di Fbc Saronno-Ardor Lazzate)

02022026