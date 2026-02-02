Tutto lo sport locale: Fbc Saronno ok, Caronnese beffa. Dal Pozzo e Amor avanti tutta. Nel basket ancora ko la Robur
2 Febbraio 2026
Serie D, risorge la Varesina
SARONNO – Nel calcio, durante il fine settimana, si segnala il bel successo della Varesina in serie D mentre in Eccellenza il Fbc Saronno ha vinto il derby con l’Ardor Lazzate e la Caronnese è stata raggiunta dal Legnano a tempo scaduto. Nelle categorie inferiori, in Promozione sconfitta per l’Universal Solaro e passo falso del Sc United; in Seconda categoria successi per Dal Pozzo e Amor sportiva.
Serie D
Calcio Serie D: la Varesina cala il poker e ritrova il successo interno
Eccellenza
Calcio Eccellenza, il Fbc Saronno ritrova la vittoria nel derby con l’Ardor Lazzate
Promozione
Calcio Promozione, weekend non positivo per le squadre locali: ko Sc United e Universal Solaro; un punto per Ceriano Laghetto
Prima e Seconda categoria
Calcio 1′ e 2′ cat. locale: poker Cistellum; bene anche Amor Sportiva e Dal Pozzo; sconfitte Gerenzanese e Pro Juventute
Calcio, 2’ Cat Monza : Cogliatese spreca tanto e non trova il guizzo contro il Varedo
Terza categoria
Calcio 3′ cat. A, l’Equipe Garibaldi Saronno torna alla vittoria: messa ko la Virtus Cornaredo
Primavera 2
Calcio femminile
Serie C femminile: Caronnese Women travolgente, Tharros battuta 9-1
Nel basket la gara del tardo pomeriggio domenicale non ha portato bene alla Robur Saronno, travolta a Pavia.
Nel volley, vittoria “inutile” per la Rossella Ets Caronno in trasferta a Sassuolo e che comunque ha mancato la qualifcazione alle final four della Coppa Italia di serie B.
Volley serie B, Rossella Caronno vincente a Sassuolo. Ma non basta per la Coppa Italia
(foto Andrea Elli: una fase di Fbc Saronno-Ardor Lazzate)
02022026