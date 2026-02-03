Città

SARONNO – Sono previsti interventi notturni di manutenzione e ispezione delle barriere di sicurezza sulla A9 Lainate-Como-Chiasso nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, con chiusure e modifiche alla viabilità tra il Saronnese e la Bassa Comasca. I lavori si svolgeranno dalle 21 alle 5 del mattino successivo.

Nel dettaglio, Lomazzo nord sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e verso Como: in alternativa si consiglia l’ingresso da Lomazzo sud o Fino Mornasco. Sempre nella stessa fascia oraria, Fino Mornasco sarà chiuso in uscita per chi proviene da Lainate, con deviazione suggerita verso Lomazzo nord o Como Centro. Infine, Como Centro non sarà accessibile in uscita per i veicoli provenienti da Lainate: le alternative indicate sono Fino Mornasco o Lago di Como.

Gli interventi sono programmati in orario notturno per ridurre l’impatto sul traffico diurno, ma sono comunque possibili rallentamenti e deviazioni. Agli automobilisti diretti verso Milano o Como è consigliato pianificare gli spostamenti e seguire la segnaletica temporanea lungo il tracciato.

