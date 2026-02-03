Saronnese

GERENZANO – SARONNO Da semplice fabbro ad artista riconosciuto a livello internazionale, capace di trasformare il ferro in opere cariche di significato e bellezza. La comunità di Gerenzano piange Francesco Fazio, scomparso a 66 anni, figura stimata e conosciuta ben oltre i confini locali per il suo percorso umano e professionale. L’ultimo saluto sarà oggi pomeriggio in paese.

Fazio aveva iniziato giovanissimo a lavorare il ferro, mantenendo viva una tradizione antica fatta di manualità, pazienza e conoscenza dei materiali. Nel tempo, quella competenza artigiana si era trasformata in una vera e propria espressione artistica. Definito dalla rivista Gardenia come il “fabbro-artista”, si era specializzato nella lavorazione dell’acciaio corten e del ferro arrugginito, creando arredi e opere di design per interni ed esterni, apprezzate in tutta Europa.

La sua anima creativa lo aveva portato anche a importanti riconoscimenti: nel 2014 due sue opere erano state esposte al museo del Louvre di Parigi, mentre l’opera “Le Ninfee” è tuttora installata nel parco del Museo Nazionale di Villa Pisani. Una svolta decisiva era arrivata dopo un corso per l’innovazione seguito a Saronno, che lo aveva aiutato a ripensare la propria attività, aprendo il laboratorio al mondo del design e dell’arredo per giardini, spesso in collaborazione con architetti.

Il funerale si terrà martedì 3 febbraio, alle 15, alla chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Gerenzano. La messa sarà preceduta dalla recita del rosario alle 14,30.

