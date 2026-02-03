Città

SARONNO – C’è chi ha deciso, pur non essendo un atleta, di non limitarsi a guardare le Olimpiadi in tv, ma di viverle da dentro, mettendosi in gioco in prima persona. Tra i saronnesi pronti a dare il proprio contributo a Milano Cortina 2026 c’è Alessandro Lodi, uno dei volontari che saranno operativi durante i Giochi.

La scintilla è scattata davanti allo spot con Jannik Sinner. “Appena ho visto lo spot mi sono detto che sarebbe stata un’iniziativa interessante e da provare e mi sono messo in gioco perché in fondo amo lo sport in tutte le sue forme”. Un’idea diventata subito convinzione: “Mi è sembrato un modo per vivere più a fondo le Olimpiadi. In fondo sono a Milano, davvero a casa. Esserci e contribuire sarà una bella esperienza”.

Lodi ha già ricevuto il kit da volontario e partecipato ai primi incontri organizzativi. Il suo ruolo sarà quello di driver, occupandosi degli spostamenti di giornalisti, comitati olimpici e atleti. Un impegno intenso: nove giorni consecutivi, nove ore al giorno.

La preparazione è già partita dai materiali: “Ci hanno fornito la divisa e lo zaino e quindi, con grande emozione, non vedo l’ora di partire”. Un entusiasmo che racconta bene lo spirito dei saronnesi protagonisti, dietro le quinte, di un evento mondiale.

