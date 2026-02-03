Calcio

TURATE – È tempo di dentro o fuori per la Frazione calcistica Dal Pozzo, attesa dal primo vero spartiacque stagionale in Coppa Lombardia di Seconda categoria. Mercoledì 4 febbraio, con fischio di inizio alle 20.30, i gialloverdi affronteranno il Bulgaro nei sedicesimi di finale, in gara secca, sul campo del Centro sportivo comunale di Turate, in via Milano 19.

Una sfida che richiama anche ricordi del passato. Le due formazioni si erano infatti già incrociate nella prima stagione del Dal Pozzo in Seconda categoria, quella conclusa con una salvezza conquistata con fatica, mentre il Bulgaro, nello stesso campionato, riuscì a salire di categoria passando dai playoff. Ora il destino le rimette una di fronte all’altra, con entrambe protagoniste nei rispettivi gironi: il Bulgaro occupa il terzo posto nel girone di Como, mentre il Dal Pozzo è quarto nel girone di Legnano.

La Coppa Lombardia rappresenta un’occasione importante per misurarsi in un confronto secco, dove non sono ammessi errori e dove contano carattere, compattezza e spirito di gruppo. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale e la possibilità di proseguire un cammino che il Dal Pozzo intende vivere con il massimo coinvolgimento.

Appuntamento quindi a Turate per una serata di calcio che si preannuncia intensa, con il Dal Pozzo pronto a giocarsi le proprie carte in una partita da vivere tutta d’un fiato.

(foto archivio)

03022026