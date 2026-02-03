iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è tenuto nei giorni scorsi al Museo Branda Castiglioni, il convegno intitolato “Luoghi di cultura, spazi d’inclusione”, un momento di confronto dedicato al ruolo dei musei e dei luoghi culturali come ambienti capaci di generare socialità e opportunità.

L’incontro si è svolto nella Sala della Quadreria del quattrocentesco palazzo e ha visto la partecipazione dell’assessora di Regione Lombardia Francesca Caruso, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle realtà coinvolte nel progetto. Al centro del convegno la proposta sviluppata da San Carlo Società Cooperativa Sociale per il territorio, con l’obiettivo di promuovere una nuova visione dei luoghi della cultura come spazi inclusivi e accessibili.

Durante l’iniziativa è stata presentata anche l’esperienza di Gianni, da un anno impegnato nei musei civici castiglionesi, esempio concreto di un percorso di inserimento lavorativo all’interno di un contesto culturale. Un racconto che ha permesso di dare volto e sostanza a un progetto che punta a creare professioni e a costruire esperienze significative.

Il progetto pilota nasce dalla collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Castiglione Olona, Collocamento mirato disabili e l’azienda Global Blue, una rete che ha consentito di definire una nuova frontiera nell’ambito della socialità e dell’inclusione lavorativa. Un’iniziativa che rafforza il ruolo dei musei non solo come luoghi di conservazione e valorizzazione del patrimonio, ma anche come spazi di partecipazione e crescita per l’intera comunità.

