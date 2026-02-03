I più letti di ieri: piano sicurezza della sindaca Pagani, info sulla fiamma olimpica e alert parcheggi selvaggi
3 Febbraio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 2 febbraio, spiccano gli sviluppi sul piano sicurezza promosso a Saronno dalla sindaca Pagani, il passaggio della fiamma olimpica con modifiche alla viabilità e i problemi di sosta irregolare in via Reina. Hanno suscitato interesse anche gli aggiornamenti giudiziari sui furti alla Murrina di Turate e la polemica politica sui bonus Trenord.
Il nuovo piano sicurezza a Saronno prevede un investimento di 60 mila euro per rafforzare la polizia locale, servizi con l’unità cinofila e avviare una campagna di sensibilizzazione e ascolto sul territorio.
Saronno, piano sicurezza di Pagani: 60 mila euro per la pl, unità cinofila, campagna di sensibilizzazione e… dialogo
In vista delle Olimpiadi 2026, Saronno si prepara al passaggio della fiamma olimpica con un itinerario ben definito e la chiusura temporanea di alcune strade per garantire la sicurezza.
Fiamma olimpica a Saronno: info su percorso, orari e strade chiuse
In via Filippo Reina si è verificata una situazione di sosta selvaggia con auto bloccate tra il marciapiede e la pista ciclopedonale, segnalando ancora una volta le criticità del parcheggio in città.
Saronno, sosta selvaggia in via Filippo Reina auto incastrate tra marciapiede e pista pedonale
A Turate sono arrivati i patteggiamenti per i furti avvenuti nello stabilimento La Murrina: una serie di colpi messi a segno nel corso degli anni da un gruppo ben organizzato.
Furti alla Murrina di Turate: i primi patteggiamenti dopo 19 colpi nello stabilimento
Il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti, ha denunciato l’eliminazione del bonus pendolari, definendolo un vantaggio milionario per Trenord a scapito degli utenti.
