SOLARO – SARONNO – Una serata di musica, danza e testimonianze per trasformare il ricordo in un aiuto concreto. Sabato 7 febbraio il teatro Giuditta Pasta ospita “Leoni si nasce 2”, evento di beneficenza dedicato alla memoria di Martina Luoni, giovane scomparsa che continua a vivere attraverso l’impegno solidale di chi le ha voluto bene.

L’appuntamento è alle 20, con un programma pensato per unire spettacolo e solidarietà. Sul palco si alterneranno volti noti e realtà del territorio: Ale Bellotto, Fabrizio Vendramin, Cristina Valenti e Lidiya Celia, insieme a Sporting club Solaro, Real family, Dea dance team, Anima associazione culturale musicale, Danzarte Asd Solaro, Bboy Quack e Marinella Fasani. Un mosaico di voci, stili e linguaggi che racconta una comunità capace di fare rete.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: sostenere importanti progetti solidali. I proventi della serata saranno devoluti all’ambulatorio di psico-oncologia dell’ospedale Sacco di Milano, che offre supporto psicologico ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, e alla prima Giocas Onlus, che realizzerà allo stadio comunale di via Serbelloni un campo polivalente dedicato a Martina.

“Leoni si nasce” non è solo un evento, ma un messaggio. Come spiegano gli organizzatori, vuole essere un momento di condivisione e di memoria, per custodire il coraggio, la determinazione e la luce che Martina ha lasciato in chi l’ha conosciuta.

I biglietti sono disponibili in prevendita: 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 340 575 2171. Una serata aperta a tutta la città, per ricordare e, insieme, costruire qualcosa che resta.

(un’immagine della passata edizione)

