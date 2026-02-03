Altre news

SARONNO – Martedì 3 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in graduale attenuazione nel corso delle ore centrali. Nel pomeriggio i fenomeni nevosi si esauriranno, lasciando spazio a cieli nuvolosi. In serata sono invece attese deboli piogge, con un accumulo previsto di circa 6 mm.

Le temperature si manterranno su valori invernali, con una massima di 5°C e una minima di 1°C. I venti saranno inizialmente assenti, ma tenderanno a rinforzare lievemente dal pomeriggio provenendo da est. Al momento non risultano attive allerte meteo sul territorio.

In Lombardia, la circolazione depressionaria che ha causato il maltempo nei giorni scorsi è in allontanamento, ma persistono ancora molte nubi, specialmente sulle pianure e sulle zone prealpine. Deboli nevicate residue interessano le basse pianure occidentali al mattino, mentre sulle aree pedemontane orientali sono previste piogge anche a carattere temporalesco, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Sulle Alpi Retiche e Orobie sono attese nevicate intense nella prima parte della giornata, seguite da un graduale miglioramento.

